Laure Manaudou mariée : La championne a épousé Jérémy Frérot

À chaque année son nouveau bonheur. Parents depuis juillet 2017 d'un petit garçon prénommé Lou, en couple depuis 2015, Laure Manaudou et Jérémy Frérot ont scellé leur amour à jamais. L'ancienne reine des bassins de 31 ans et le chanteur de 28 ans se sont mariés le 12 mai 2018 dans les Landes, où ils habitent, comme le révèlent conjointement Var-Matin et Nice-Matin.

Le mariage s'est déroulé dans une ambiance humide "dans le domaine de Petiosse, à Saint-Julien-en-Born, situé sur les bords de l'Atlantique entre Bordeaux et Biarritz". "Mariage pluvieux, mariage heureux", comme le dit le célèbre dicton. Laure Manaudou était entourée de ses proches, notamment de ses deux frères. L'aîné, Nicolas, a fait des milliers de kilomètres pour assister au grand jour. L'ancien nageur de 32 ans devenu entraîneur habite la Nouvelle-Calédonie avec sa compagne Adeline, leur fils Soan et leurs deux petites filles Rose et Romy. Et c'est avec beaucoup d'enthousiasme qu'il a passé quelques jours à Marseille avant de faire le voyage dans les Landes.

Très proche de sa grande soeur – ils sont les héros de la nouvelle campagne publicitaire de la marque de sous-vêtements Dim –, Florent Manaudou était bien évidemment présent. L'ancien nageur de 27 ans devenu handballeur à Aix-en-Provence a publié la seule photo du grand jour sur sa page Instagram le 12 mai 2018. Le sportif pose avec son grand frère, tous deux sont habillés d'une chemise blanche. "Wedding day with @adenico_manaudou", indique-t-il en légende tandis que les internautes félicitent Laure Manaudou et Jérémy Frérot pour leur union.