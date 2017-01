Laure Manaudou serait enceinte de Jérémy Frérot !

Ironie du sort, le groupe Frero Delavega (dont Jérémy Frérot est membre) ont annoncé leur séparation. Florian Garcia n'avait "plus la force et l'envie de continuer", et souhaite fonder une famille avec sa compagne, la chanteuse argentine Natalia Doco. Son ami et bras droit le devance !

Frero Delavega donnera son dernier concert le 10 juin, à Bordeaux.