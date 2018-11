Laure Manaudou : Tendre photo de son frère Florent avec un bébé de la famille

Tout le clan Manaudou est réuni à Marseille depuis que l'aîné Nicolas a quitté la Nouvelle-Calédonie pour revenir dans la Cité phocéenne avec sa femme et leurs enfants. Laure et Florent Manaudou profitent pleinement de ses instants passés ensemble et les immortalisent en photos.

Gaga de sa nièce, Florent Manaudou n'a aucun mal à la soulever avec ses bras très musclés. La preuve avec la photo publiée par Laure. "A bout de bras. Qui peut porter mon petit frère comme ça ?", a légendé l'ex-sportive. Vu son impressionnante carrure, pas grand monde.

