Lauren Conrad enceinte de son deuxième enfant : elle dévoile son ventre rond

Liam est né du mariage de Lauren Conrad et de William Tell. Le couple s'est uni en septembre 2014, au cours d'une cérémonie intimiste organisée à Ojai (Californie).

Alors que The Hills fera prochainement son grand retour sur MTV avec The Hills: New Beginnings, Lauren Conrad est la grande absente de ce come-back. Après avoir partagé sa vie de lycéenne dans Laguna Beach, puis d'étudiante à Los Angeles dans The Hills, la jeune femme, qui a quitté l'émission en 2009, préfère aujourd'hui se concentrer sur sa vie de styliste et de maman.