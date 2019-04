Lauren Jauregui (Fifth Harmony) célibataire : C'est fini avec Ty Dolla $ign !

Lauren Jauregui et Ty Dolla $ign sont issus de milieux très différents. Cependant, ils s'étaient rencontrés à l'occasion de leur collaboration sur la chanson Work From Home, en 2016. Ty est également l'heureux papa d'une petite Jailynn (14 ans), issue d'une précédente relation. Le rappeur de 34 ans a connu quelques ennuis avec la justice américaine, en décembre dernier. TMZ.com nous apprenait que Tyrone Griffin Jr (de son vrai nom) avait été arrêté à Atlanta pour possession de cocaïne, THC, la composante principale du cannabis et moins de 30 grammes de marijuana. Pour ces trois délits, il encourt jusqu'à quinze ans de prison, à cause notamment des lois répressives envers les drogues dans l'État de Géorgie.

En ce qui concerne Lauren Jauregui, elle annonçait en mai dernier qu'elle travaillait sur un projet d'album solo, après trois opus sortis avec les files de Fifth Harmony. Deux singles (Expectations et More Than That) ont déjà été dévoilés, même si aucune date officielle de sortie n'a été communiquée. Un gros projet qui lui tient à coeur et qui devrait lui occuper l'esprit en cette période compliquée.