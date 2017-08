Lauren (La Revanche des ex) : "La télé-réalité m'a fait perdre ma fan base"

Avant d'intégrer le casting de La Revanche des ex (NRJ12), Lauren Cruz n'était pas totalement inconnue. La jolie brune était déjà youtubeuse avant sa participation au programme présenté par Amélie Neten. Seulement, après son passage dans l'émission, la jeune femme a perdu bon nombre d'abonnés...

Un an après la diffusion de La Revanche des ex, Laurent s'exprime sur ce sujet au micro de Sam Zirah. "C'est de ma faute parce que je n'ai pas su gérer mon image à l'intérieur. Je me suis complètement perdue, mes abonnés ne m'ont pas du tout retrouvée, lance-t-elle. J'ai perdu pratiquement tout le monde. Tout le monde m'a lâchée parce qu'ils n'ont pas compris le personnage que je m'étais donné, ils n'ont pas retrouvé la fille pétillante et rigolote."

Mais si ses fans n'ont pas apprécié sa participation à l'émission de télé-réalité, c'est aussi parce que la jeune femme s'est donné un rôle. Ainsi, elle avoue ne pas avoir été elle-même devant les caméras de NRJ12. Plus encore, la jeune femme confie que, "dégoûtée", elle n'a pas été capable de regarder le programme en entier.

Cette première expérience dans la télé-réalité sera sans aucune doute la dernière pour la youtubeuse. Désormais, Lauren préfère se concentrer sur "ce qu'[elle] aime faire : [ses] vidéos". Sur sa chaîne qui compte plus de 30 000 abonnés, elle partage ses astuces beauté ou encore ses aventures en Italie le temps des vacances.