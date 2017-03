Lauren Scruggs, mariée comblée : Le mannequin amputé parle d'amour

Lauren Scruggs est l'une des personnalités de People Icons: Heroes & Survivors, diffusé le mardi 14 mars sur la chaîne américaine ABC. People a récemment mis en ligne la bande-annonce du documentaire. Les lecteurs du site y découvrent Lauren qui revient sur sa vie post-accident : "Je me demandais si les hommes me trouveraient à nouveau attirante."

"Il y avait des jours où je me trouvais tellement moche, et il y en a encore aujourd'hui, mais j'ai fini par trouver l'amour de ma vie. Et il m'aime pour qui je suis", ajoute Lauren Scruggs. La jolie blonde de 28 ans parle là de son mari, l'ex-présentateur d'E! News Jason Kennedy, qu'elle a rencontré lors d'une interview sur son accident avec Giuliana Rancic. Lauren et Jason se sont mariés en décembre 2014 à Dallas.

Trois ans plus tôt, Lauren Scruggs survivait à un drame terrible. Elle avait heurté l'hélice en marche d'un avion monomoteur dans la ville de McKinney, au Texas. Elle se rendait chez une amie et venait de descendre de l'appareil. Très grièvement blessée, elle devra se faire amputer de la main gauche et retirer l'oeil gauche.

"[Jason] me dit que je suis la plus belle personne qu'il ait jamais vue. Il me connaît tellement bien, mes sentiments et mes complexes. Il est là pour m'aider et m'encourager, et si je dis 'Oh mon Dieu, mon oeil est horrible aujourd'hui', il me fait me sentir aimée et belle comme je suis", conclut Lauren Scruggs Kennedy.

Preuve que l'amour soigne les plaies les plus profondes...