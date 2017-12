Lauren Wasser : Amputée à cause de son tampon hygiénique, elle perd sa 2e jambe

L'histoire de Lauren Wasser est celui d'une survivante. En 2012, ce top américain était âgé de 24 ans lorsque les médecins lui ont amputé la jambe droite à la suite d'une grave infection qui a failli lui coûter la vie. Rares sont les cas comme le sien mais ils sont pourtant affreux lorsqu'ils se produisent : la jeune femme a en effet souffert du syndrome du choc toxique (SCT), lié à une propagation de staphylocoques dorés et consécutif à l'usage d'un tampon hygiénique.

Lorsque les médecins l'ont opérée il y a cinq ans, Lauren Wasser était parvenue à conserver son autre jambe, qui avait pourtant été infectée aussi. Ses orteils n'avaient toutefois pas survécu à l'infection et avaient dû eux aussi être amputés. À la suite de cette épreuve difficile, la jolie blonde se bat quotidiennement pour faire entendre sa voix, partager son récit, faire de la prévention et pousser les grandes entreprises à rendre public les compositions des tampons hygiéniques. En effet, aucune liste détaillée ne figure aujourd'hui sur les emballages et les principales marques continuent de faire la sourde oreille.

Combien de vies cela coûtera avant qu'il y ait un réel changement ?

Militant pour une plus grande information des femmes sur les tampons quant à leur composition et leur utilisation, Lauren Wasser s'est de nouveau confiée sur son histoire dans une tribune publiée le 29 novembre 2017 sur le site InStyle. Avec émotion, la jeune femme est revenue en détail sur le calvaire qu'elle a enduré, se disant néanmoins heureuse d'être devenue l'une des voix du combat. "Le syndrome du choc toxique m'a coûté ma jambe mais, des années plus tard, je me suis consacrée à la sensibilisation et à la prévention de ce problème. Je suis à l'aise dans mon nouveau rôle en tant qu'activiste en marche contre une maladie qui affecte des milliers de personne. Je veux éduquer les femmes sur les risques potentiels liés à l'usage de tampons. Le syndrome du choc toxique a tué et blessé des femmes pendant trente ans, il est temps que ça cesse. Combien de vies cela coûtera avant qu'il y ait un réel changement ?", s'est-elle questionnée.

C'est ensuite que Lauren Wasser a révélé qu'elle subirait prochainement une nouvelle amputation, sa deuxième jambe provoquant au quotidien "une douleur atroce". "Ma jambe gauche est un ulcère ouvert qui n'a ni talon ni orteils. Au fil des années, mon corps a produit beaucoup de calcium, ce qui fait que mes os poussent sur ce pied. En gros, mon cerveau dit à mes orteils de repousser, et je suis arrivée au point où j'ai dû subir une opération chirurgicale pour enlever ces os car c'était impossible de marcher. Je ne peux pas mouiller mon pied parce que c'est un ulcère ouvert. Dans quelques mois, je vais inévitablement devoir amputer mon autre jambe. Il n'y a rien que je puisse faire à ce sujet. Mais ce que je peux faire, c'est aider à faire en sorte que cela n'arrive pas à d'autres personnes", a-t-elle conclu.