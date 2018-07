Laurence Boccolini, accablée par la maladie, ressent "des coups de poignard"

Le 23 mars dernier, Laurence Boccolini révélait être atteinte d'une maladie depuis de nombreuses années, la polyarthrite rhumatoïde, une affection particulièrement douloureuse qui a notamment déformé ses mains.

Actuellement en vacances avec sa petite Willow, l'animatrice de TF1 a décidé d'évoquer une nouvelle fois sa douleur qui se fait parfois très présente... comme c'est arrivé ce 25 juillet 2018. "Mauvaise journée malgré le soleil. La polyarthrite rhumatoïde est méchante aujourd'hui. Toutes les articulations me lancent des coups de poignard. Comme je vous comprends ceux et celles qui souffrent de cette saleté auto-immune. Mais demain il faut espérer que la douleur me laissera tranquille... Ce n'est rien. Une sale journée comme tant d'autres depuis des années", a-t-elle commencé.

Et Laurence Boccolini de relativiser : "Il y a plus grave et surtout je suis vivante, mon coeur est lui rempli d'amour de tous ces messages de bienveillance que vous m'envoyez... Et quand la douleur est trop forte, une seule solution : rire aux larmes grâce à Willow qui s'entraîne sous mes yeux pour le cirque du soleil !!! Merci à la vie de pouvoir aussi profiter de ces moments précieux... et drôles ! LIFE IS GOOD."

Invitée sur CNews le 27 mars dernier pour évoquer notamment ce sujet, l'animatrice avait statué : "C'est impor­tant dans ce métier, qui n'est qu'ap­pa­rence, que je le dise, que je ne me cache plus et de le parta­ger avec les autres qui souffrent comme moi de cette mala­die inva­li­dante. (...) Peut-être que certaines personnes compren­dront pourquoi j'ai pris du poids, quand tu ne peux parfois plus du tout marcher et que ta seule amie, c'est la corti­sone."