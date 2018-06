Laurence Boccolini bientôt évincée ? "TF1 n'a plus rien à me proposer"

Rien ne va plus entre Laurence Boccolini et TF1.

Selon l'animatrice du Grand Blind Test et des Cerveaux récemment interrogée par Télé Loisirs, la direction de la chaîne ne lui donnerait plus de signe de vie depuis des mois... Une attitude qui ne laisserait rien présager de bon pour son futur sur la Une, sachant que son contrat d'exclusivité court seulement jusqu'à la fin de l'année.

"C'est comme si j'étais dans un mariage où mon mari ne serait pas rentré dîner depuis des mois. Depuis octobre 2016 et la dernière session de tournage de Money Drop, les dirigeants de TF1 ne m'ont quasiment plus donné signe de vie. Je me dis qu'il y a un gros problème de couple !", a-t-elle analysé. Et de poursuivre sur les deux programmes qu'elle porte encore : "Les Cerveaux, c'était en boîte depuis un an et Le Grand Blind Test depuis huit mois. Depuis presque deux ans, je ne travaille plus."

Selon elle, pour TF1, elle n'est plus une animatrice bankable. "Je n'ai plus un profil à la mode. Les Miss ont très envie de rebondir à la télé et représentent pour la chaîne un beau vivier de présentatrices. (...) Et puis, le groupe veut mettre en valeur sa nouvelle offre sur TMC, avec Yann Barthès et ce type d'humour. TF1 n'a plus rien à me proposer", a-t-elle assuré. Laurence Boccolini a également expliqué qu'elle avait demandé à mettre un terme à son contrat d'exclusivité avec TF1 en mars dernier, une demande qui avait été écartée et qui avait incité la chaîne à lui promettre d'autres projets. "Il n'y a rien eu", a-t-elle regretté.

Pour rappel, le 21 mai dernier sur Twitter, Laurence Boccolini faisait déjà part de son malaise en profitant de la cérémonie des Gérard 2018 pour s'inventer une catégorie qu'elle remporterait à coup sûr : "Gérard de l'animatrice qui présentait un jeu avec du pognon qui passe à la trappe, et qui a fini par y passer aussi." Un trait d'humour qui en disait déjà long sur son état d'esprit.

