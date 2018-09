Laurence Boccolini bouleversée : Son vibrant hommage à sa maman décédée

Ce jeudi 13 septembre 2018 est un jour particulier pour Laurence Boccolini. Sa défunte maman, morte en 2003, aurait dû fêter son anniversaire. L'animatrice de TF1 et Europe 1 âgée de 55 ans a donc tenu à lui rendre un vibrant hommage sur Instagram.

"Joyeux anniversaire maman... Tu disais toujours que le 13 ne t'avait pas porté bonheur et tu n'aimais pas ce jour. Tu savais que ton cadeau serait 'l'air du temps' de Nina Ricci car papa trouvait qu'on ne changeait pas une équipe gagnante ! Il ne me reste pas grand-chose de toi, peut-être la veste matelassée que je t'avais offerte pour ton dernier Noël, pour que tu maîtrises les embruns normands lors de ta promenade quotidienne sur la plage de riva bella...", a-t-elle écrit dans un premier temps.

Très émue, la présentatrice du Grand Concours des animateurs a ensuite évoqué sa petite Willow (4 ans) et son rôle de maman : "Je pense à toi chaque jour et je me demande si tu aurais été fière de la maman que j'essaye d'être. Mais je suis heureuse d'avoir été si proche de toi... Je reçois les câlins de Willow avec le même plaisir que tu accueillais les miens... C'est un lien éternel qui ne s'explique pas mais qui réchauffe les jours de tristesse quand on se le remémore. Happy birthday maman... Où que tu sois."

Le tendre message était accompagné d'une photo de Laurence Boccolini, à l'époque où elle était semble-t-il adolescente, en train de câliner sa regrettée maman.