Laurence Boccolini : "C'est triste, j'ai une sensation d'échec", adieu Europe 1

Elle était une des médiatiques nouvelles recrues d'Europe 1, dans la tourmente depuis maintenant plusieurs saisons. Mais malheureusement, Laurence Boccolini n'aura pas réussi à aider à remonter la barre. Elle va donc quitter la présentation de son émission Etes-vous prêts à jouer le jeu ?, programmée chaque jour de la semaine de 16h à 17h.

"D'un commun accord, nous avons décidé avec Laurent Guimier que j'arrêterai le 21 décembre. Cela tombe juste avant les vacances pour lui laisser le temps de trouver quelqu'un qui continuera l'émission à ma place. Je veux absolument dire que j'aime absolument Laurent. C'est un homme de radio. Il n'a qu'une envie, que ses animateurs soient heureux. Quand ses animateurs ne sont pas heureux, il les écoute et peut comprendre que la greffe ne prend pas. Il vaut mieux se séparer en très bons termes", a-t-elle confié à Puremédias. Et la sympathique animatrice d'ajouter : "Il y a eu une petite différence entre ce pour quoi on m'a appelée en juin pour venir à Europe 1, et le résultat qu'il y avait à l'antenne. Il y a eu trop de choses qui ont fait que j'avais l'impression d'être un rosier qui ne prenait pas. Je me suis dit que je ne ferai pas mieux."

Laurence Boccolini, qui avait déjà travaillé plusieurs années sur Europe 1, s'est ensuite confiée sur son état d'esprit concernant l'échec du programme. Sans langue de bois, elle partage sa peine. "C'est un peu triste... J'ai une sensation d'échec, de m'être trompée, moi. Pas eux. Je n'accuse personne de quoi que ce soit. Je me dis que je me suis peut-être trompée de jardin. Je reste bienveillante envers Laurent qui est un mec bienveillant avec moi. C'est un mec de radio, je le respecte. Il sait ce que c'est que de parler dans un micro à des auditeurs. Il sait aussi que quand on fait ce choix-là, ce n'est pas gai", a-t-elle confié.

L'animatrice de 55 ans, qui a récemment donné des nouvelles sur son état de santé après l'inquiétude de ses fans, va toutefois rebondir sur TF1. En effet, elle co-présentera avec Christophe Beaugrand l'émission Big Bounce, un concours de trampolines...

