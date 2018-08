Laurence Boccolini dégommée après sa première sur Europe 1 : Elle répond

Sa rentrée ne s'est pas déroulée aussi bien qu'elle l'aurait souhaité.

En effet, après la première de son émission Plan B sur Europe 1 ce 27 août entre 16h et 18h, Laurence Boccolini (55 ans) a reçu de nombreuses critiques. Son rendez-vous destiné à aider les auditeurs qui affrontent un problème dans leur quotidien a été jugé plutôt raté et a même été qualifié de "très brouillon" par Le Parisien qui a conseillé au public d'écouter... Les Grosses Têtes sur RTL. Aïe.

Animatrice stressée, problèmes techniques, temps morts, couacs avec le standard, mauvaise répartition de la parole avec son acolyte Arnaud Demanche... Il est vrai que de nombreux défauts n'ont pas échappé aux fidèles de la station et aux curieux. Laurence Boccolini elle-même n'a pas caché son insatisfaction, au bout de deux heures d'antenne, puisqu'elle a lâché sans filtre peu avant 18h : "Ça sent la fin. Pour aujourd'hui. Enfin, sauf si on n'est virés. On va s'améliorer. Ça ne peut que s'améliorer."

Quelques instants plus tard, c'est sur Twitter que Laurence Boccolini a pris la parole avec beaucoup d'honnêteté. "Bon, ok, c'était la première... J'espère qu'avec quelques ajustements, je serai moins stressée ! C'était pourtant sympa de vous retrouver aujourd'hui sur Europe 1. Vraiment", a-t-elle écrit dans un premier temps. Et de poursuivre après avoir découvert l'avis sans concession du Parisien ce 28 août au matin : "Heureusement que Le Parisien est là pour nous dire ce qu'il faut faire. Et nous encourager avec des remarques nuancées. Ceci dit, on ne peut pas écrire pire papier sur une première donc ça c'est fait !"

Plan B avec Laurence Boccolini, c'est tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 !