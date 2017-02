Laurence Boccolini, émue : "Je ne suis jamais allée sur la tombe de mes parents"

Mercredi 15 février 2017, Laurence Boccolini a fait une révélation extrêmement personnelle lors d'une interview accordée à nos confrères de Téléstar.fr. Face au médium Bruno pour une interview d'un nouveau genre, l'animatrice de Money Drop et des Cerveaux sur TF1 a révélé qu'elle n'avait jamais pu se rendre sur la tombe de ses parents...

En effet, l'animatrice de 53 ans et maman d'une petite Willow (3 ans) n'a jamais eu une relation très chaleureuse avec son papa. "Je lui avais écrit une longue lettre en lui disant à quel point je l'aimais et, un jour, je lui ai demandé : 'Est-ce que tu l'as reçue ?' Il m'a dit 'oui', mais c'est tout. Il n'a rien dit d'autre", a-t-elle notamment indiqué pour illustrer cette distance entre eux.

C'est à ce moment-là que Bruno le médium a tenu à dire à Laurence Boccolini que son papa était près d'elle et qu'il avait un message pour elle. "Je te remercie pour cette lettre. Tu l'as écrite comme une écolière, c'est marrant. Cette colère que tu as, tu peux la relâcher", a-t-il lancé devant une Laurence en larmes. Et Bruno de poursuivre avec les mots du papa : "Dis, pourquoi as-tu attendu si longtemps pour venir me parler ?"

Face à cette question troublante, Laurence Boccolini a fait une révélation : "Je ne suis jamais allée sur leur tombe. Je n'y arrive pas. C'est un homme qui n'a jamais vraiment dit les choses, qui ne s'est jamais mis en colère..." Histoire de rassurer l'animatrice de TF1, le médium lui a assuré que tous ses proches défunts étaient autour d'elle et qu'ils la soutenaient.