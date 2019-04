Laurence Boccolini émue par Notre-Dame : Sa grosse colère contre un internaute

Laurence Boccolini, comme toutes les célébrités du petit écran, a des haters.

Le 17 avril 2019, l'animatrice de TF1 a pu le vérifier une nouvelle fois après qu'elle a souhaité faire part de son effroi face aux images de Notre-Dame de Paris en train de brûler, des images qui ont choqué le monde entier.

"Je vois la fumée de ma fenêtre et je ne peux pas croire que notre joyau est en train de se consumer... Tristesse absolue. C'est une catastrophe #NotreDame #Notredamedeparis #Paris #Prayfornotredame", avait écrit Laurence Boccolini le 15 avril en légende d'une photo (évidemment, pas immortalisée par ses soins) de l'incendie ravageant le toit de l'édifice sacré.

Aussi, en faisant part de son émotion, l'animatrice que l'on retrouvera prochainement à la tête du programme Je suis une célébrité, sortez-moi de là avec Christophe Dechavanne ne s'attendait certainement pas à s'attirer un commentaire désagréable de la part d'un internaute. Celui-ci a en effet répondu deux jours après la publication : "Cette femme a le peso [l'argent, NDLR] pour habiter près de Notre-Dame !"

Ni une ni deux, Laurence Boccolini a réagi très en colère : "C'est tellement con ce que vous dites. Je n'habite absolument pas près de Notre-Dame, mais même de loin on voyait le ciel et la fumée dégagée par l'incendie !!!! Jalousie, envie crasse bête et méchante... Vous ne méritiez même pas une réponse de ma part. C'est tout ce que ça vous évoque un monument pareil qui part en fumée ? Le 'fric supposé' de quelqu'un qui s'en émeut ? Je vous plains. Et pourquoi me suivez-vous ? Allez suivre Jean-Luc Mélenchon ! Vous devez partager ses jugements à l'emporte-pièce."

Qui s'y frotte s'y pique.