Laurence Boccolini en froid avec Christophe Dechavanne ? Agacée, elle réplique

Pour rappel, Je suis une célébrité, sortez-moi de là débute mardi 9 juillet 2019, sur TF1. Les célébrités choisies ont dû relever des épreuves physiques et mentales pour engranger un maximum de gains et également espérer ne pas être éliminées. Chacune jouait pour une association.

Au casting, on retrouvera Capucine Anav (pour l'association Sourire d'enfant), le boxeur Brahim Asloum (pour la fondation Claude Pompidou), le mannequin Giovanni Bonamy (pour l'association Global gift Foundation), le nageur Frédérick Bousquet (pour l'association Graines de Joie), l'animateur Julien Lepers (pour l'orphelinat de la RATP), le chanteur et acteur Frédéric Longbois (pour l'association E.L.A), la chanteuse Nilusi (pour l'association de l'Unicef), la danseuse Candice Pascal (pour l'association Les Petits Princes), l'ancienne Miss France Alexandra Rosenfeld (pour l'association Action contre la faim), la chanteuse Sloane (pour l'association HAMAP-Humanitaire) et le comédien et animateur Gérard Vives (pour l'association La Sapaudia).