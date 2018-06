Laurence Boccolini en froid avec Cyril Hanouna : "Tout est parti en vrille..."

Laurence Boccolini est quelque peu en froid avec l'équipe de Touche pas à mon poste sur C8. Il faut dire qu'elle n'a pas toujours été ménagée par certains chroniqueurs de l'émission médias animée par Cyril Hanouna. Ainsi, si elle reconnaît avoir beaucoup apprécié "Baba" à ses débuts, ce n'est plus du tout la même chose aujourd'hui...

Dans une interview à paraître dans Télé Loisirs ce lundi, la maman de Willow a commenté à ce sujet : "Cyril, au temps de Comédie !, je l'ai produit sur une émission, Jamais sans mes fiches, où il était extraordinaire. Puis, il est devenu le grand manitou de la télé et tout est parti en vrille." L'animatrice de 55 ans, atteinte d'une maladie invalidante qu'elle a récemment choisi d'assumer publiquement, accuse même Cyril Hanouna d'avoir laissé sa bande être de plus en plus virulente à son égard, simplement à cause de leur concurrence sur une tranche horaire : "Sa bande s'est mise à m'insulter soir après soir, Gilles Verdez en tête, et ça m'a fait énormément de peine (...) Mon seul crime était d'être en face de TPMP avec Money Drop et de cartonner."

Dans ce contexte, inutile de dire que Laurence Boccolini n'est pas sûre de vouloir faire un transfert vers C8 dans les mois à venir... à moins qu'elle ne puisse s'expliquer directement avec celui qu'elle a produit il y a de nombreuses années. "Il ne faut jamais dire jamais mais, forcément, ça passerait par une explication réparatrice", a-t-elle asséné.

Pour rappel, l'animatrice du Grand Blind Test et des Cerveaux a également indiqué à nos confrères que la direction de TF1 ne lui donnait plus signe de vie depuis des mois. "C'est comme si j'étais dans un mariage où mon mari ne serait pas rentré dîner depuis des mois. Depuis octobre 2016 et la dernière session de tournage de Money Drop, les dirigeants de TF1 ne m'ont quasiment plus donné signe de vie. Je me dis qu'il y a un gros problème de couple !", a-t-elle analysé. Et de poursuivre sur les deux programmes qu'elle porte encore : "Les Cerveaux, c'était en boîte depuis un an et Le Grand Blind Test depuis huit mois. Depuis presque deux ans, je ne travaille plus."

