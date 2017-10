Laurence Boccolini et d'autres animatrices harcelées sexuellement témoignent !

Nombreux sont les acteurs à témoigner depuis que le scandale Harvey Weinstein a éclaté. Un drame qui a donné envie à la journaliste Sandra Muller de mettre en avant les agressions sexuelles dont sont victimes de nombreuses femmes au quotidien.

En effet, la fondatrice de La Lettre de l'audiovisuel a lancé le hashtag (ou mot-dièse) #balancetonporc vendredi soir afin que les internautes dénoncent les agressions qu'ils ont pu subir. Une initiative qui a rapidement fait le buzz puisque, en seulement deux jours, plus de 6 000 tweets l'ont repris comme l'explique l'édition du Parisien du jour. Certaines personnalités ont témoigné, parmi lesquelles la journaliste à Radio France Giulia Foïs, la soeur de la comédienne Marina Foïs : "Un red chef, grande radio, petit couloir, m'attrapant par la gorge : 'un jour, je vais te baiser, que tu le veuilles ou non.' #balancetonporc."

Julia Molkhou, chroniqueuse de l'émission William à midi (C8), a également souhaité mettre en lumière une agression dont elle a été victime : "Animateur-prod télé dont je refusais les avances 'tu ne bosseras plus jamais petite pute ! Plus jamais tu m'entends??!!!!' #balanceTonPorc." Laurence Boccolini, elle, est restée plus vague mais elle a laissé entendre que les avances très poussées ne manquaient pas quand elle travaillait chez RFM : "J'avais 20 ans dans les années 80. La radio = ma vie ! J'hésite à 'balancer' quoi que ce soit. On aurait de quoi ouvrir une charcuterie."

Si Sandra Muller a pris l'initiative de lancer cette opération, c'est qu'elle a été dans cette situation. Elle a d'ailleurs dévoilé les détails sur Twitter : "'Tu as des gros seins. Tu es mon type de femme. Je vais te faire jouir toute la nuit' #balancetonporc."