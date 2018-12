Laurence Boccolini hospitalisée : Gros coup de gueule après des jours de galère

Depuis plusieurs mois, Laurence Boccolini fait parler d'elle, malgré elle, à cause de sa silhouette de plus en plus fine. Si elle n'hésite pas à s'afficher rayonnante sur les réseaux sociaux, le 4 décembre, l'animatrice que l'on retrouvera prochainement dans Big Bounce Battle, nouveau jeu événement de TF1, a cette fois poussé un coup de gueule.

Sur Twitter, celle qui s'est fait connaître grâce à la présentation du Maillon faible a dévoilé que son ascenseur était en panne. Forcée de grimper à pied les cinq étages de son immeuble et ce plusieurs fois par jour, la blonde de 55 ans a eu des problèmes de santé, au point d'avoir dû être hospitalisée. "6e jour sans ascenseur... 5 étages, 4 fois par jour + 2 pour le parking = direction hosto infiltration dos et genou... comme je le redoutais ! Fesses en béton façon KK mais polyarthrite s'en fout grave ! Merci Groupama. Cerise au lieu de draguer Guillaume de Carglass : BOUGE", a-t-elle écrit avec un brin d'humour, le tout accompagné d'un émoticône rouge de rage.