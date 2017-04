Laurence Boccolini hospitalisée : "Grosse frayeur" pour l'animatrice !

Ce jeudi 6 avril 2017 n'a pas commencé de la meilleure des façons pour Laurence Boccolini.

Ce matin, l'animatrice de Money Drop (TF1) a partagé un cliché d'elle dans un lit d'hôpital. On y découvre qu'elle a été perfusée et qu'elle possède un gros bandage sur la main droite. "Parfois on ne peut pas aller toujours bien ! Quand le corps dit stop on doit l'écouter! Grosse frayeur mais ça ira ! Prenez soin de vous", a-t-elle légendé, de quoi inquiéter ses abonnés qui n'ont pas manqué de lui apporter leur soutien.

Pour l'heure, la maman de Willow (3 ans) n'a pas précisé pourquoi elle a été hospitalisée. On comprend néanmoins que cela pourrait être pour un gros coup de fatigue. Laurence Boccolini a en effet enchaîné les projets ces derniers mois. En plus d'enregistrer son célèbre jeu télévisé Money Drop, elle s'est vue confier les primes Les Cerveaux et Le Grand Blind Test en février dernier.

En avril dernier, Laurence Boccolini ne cachait pas son envie de prendre des vacances à cause du rythme effréné des tournages de Money Drop. "Là, j'en fais beaucoup. On en a fait plus de 300", a-t-elle confié lors de son passage sur Europe 1

Nous lui souhaitons lui un prompt rétablissement.