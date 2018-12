Laurence Boccolini hospitalisée pour une infiltration : "J'ai l'habitude..."

Laurence Boccolini a inquiété ses fans mardi 4 décembre 2018 en révélant sur Twitter avoir été hospitalisée. Au lendemain de son annonce, l'animatrice qui sera prochainement aux commandes du nouveau jeu événement de TF1 Big Bounce Battle donne de ses nouvelles.

C'est via Instagram que Laurence Boccolini s'exprime cette fois. "Je vais BIEN ! Ouhla ne croyez pas tout ce qu'on écrit ! Je suis passée par la case hosto pour une infiltration (j'ai l'habitude) genou et dos ! Voilà ! Rien de plus : c'est fait ! Je bosse, je rigole et life is good ! Je vous embrasse et merci pour vos messages", écrit-elle. Un message rassurant accompagné d'un selfie sur lequel elle sourie à pleines dents.