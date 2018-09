Laurence Boccolini : "Je n'ai pas fait d'injections de Botox !"

Samedi 22 septembre, Laurence Boccolini prendra les rênes du Grand Concours des animateurs, en prime time, succédant à Carole Rousseau partie sur C8 – en taclant un peu au passage TF1. L'animatrice de 55 ans a partagé plusieurs photos sur ses réseaux sociaux, dont une sur le tournage de l'émission. À chaque fois le constat est le même : elle rayonne !

Laurence Boccolini, qui a perdu du poids et affiche une nouvelle coupe de cheveux, a été surprise de voir que les gens étaient nombreux à commenter sa nouvelle apparence. À tel point qu'elle a été contrainte d'expliquer qu'elle avait perdu du poids pour des raisons personnelles, tout en refusant d'admettre qu'elle était devenue "méconnaissable". Dans les pages de Télé 7 Jours, elle revient sur le sujet : "Mes cheveux ont juste poussé, et, comme je rentre de vacances, je dois paraître plus reposée que d'habitude. Mais, les gens qui ne m'ont pas vue depuis longtemps à la télé vont se dire : 'Tiens, elle a une nouvelle tête !' Je veux les rassurer : je n'ai pas fait d'injections de Botox ni de lifting. Rien !", a-t-elle précisé avec humour.

La maman de Willow (bientôt 5 ans), très demandée pour évoquer son nouveau look, a aussi dit quelques mots à Télé Star. "Je suis juste en forme. J'ai minci, c'est vrai, mais c'est un non-événement. Je ne suis pas non plus méconnaissable. Je n'ai pas envie d'en parler maintenant. C'est très personnel", a-t-elle lâché. Tout juste a-t-elle ajouté que "poids et polyarthrite ne [faisaient] pas bon ménage". Laurence Boccolini, que l'on retrouve aussi sur Europe 1, souffre en effet de polyarthrite rhumatoïde qui lui cause des "crises violentes".

