Laurence Boccolini lynchée sur Twitter : Elle quitte le réseau social !

Laurence Boccolini a craqué face aux attaques des internautes. Après s'être indignée d'une caméra cachée diffusée mercredi 8 novembre 2017 dans La Grande Rassrah (C8), émission de caméras cachées présentée par Cyril Hanouna, l'animatrice a été la cible de nombreuses critiques sur la Toile. De quoi la faire quitter Twitter...

À l'antenne de C8, Cyril Hanouna et Greg Guillotin se sont joués d'Hatem Ben Arfa. Le comédien, grimé en agent spécialisé dans les stars en déclin, a fait croire au footballeur qu'il allait être transféré du PSG vers le club de Guingamp. Pour les besoins du sketch, Greg Guillotin a employé des formules crues. "Tu as une image de fils de p***", "T'es footballeur, t'as pas été à l'école", a-t-il notamment lancé.

Laurence Boccolini face à "trop de haine"

Une caméra cachée qui n'a pas fait rire Laurence Boccolini. "Est-ce drôle ? Est-ce utile ? Est-ce 'une bonne blague' ? Ou est-ce humiliant, gênant... cruel ? À vous de juger", a-t-elle écrit sur Twitter. Un message auquel Greg Guillotin a répondu : "Madame Boccolini, je peux comprendre votre réaction. Mais je trouve qu'Hatem ressort au contraire grandi de cette caméra cachée."

Mais trop tard, avec ces quelques lignes, Laurence Boccolini s'est attirée les foudres des fans de TPMP et de La Grande Rassrah. Et face à tant de haine, celle qui présentait Le Maillon Faible a pris une décision radicale. "Ok pause Twitter : trop de haine et en plus si les magazines télé déforment mes propos ! Je ne savais pas que pour 'une vioque qui radote sans émission et à la botte de TF1' (je résume les compliments des fans) je pouvais rendre fous autant de gens. Et 'ce n'est que de la télé' ? Ben voyons. Ciao", écrit-elle.