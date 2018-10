Laurence Boccolini radieuse : Nouvelle photo de l'animatrice amincie

Celle qui a repris les rênes du Grand Concours des animateurs a en effet changé physiquement. Certains ont même cru qu'elle avait fait du Botox ! Si l'animatrice qui a perdu du poids pour des raisons personnelles apprécie les compliments, dans un entretien accordé à Télé Loisirs, elle a souhaité faire savoir qu'il ne fallait pas non plus exagérer. Oui elle a changé, non elle n'est pas transformée : "J'ai un peu minci, mais je ne suis pas méconnaissable. Il ne faut pas exagérer. Je ne me suis pas transformée en mannequin Victoria's Secret. C'est personnel. C'est des choses qui ne regardent que moi..." À bon entendeur...

Concernant, Big Bounce Battle, il s'agit d'un jeu qui sera dans la lignée de Ninja Warrior puisque des candidats s'affronteront sur un parcours de trampolines. Le duo est actuellement en tournage à l'étranger pour ce show qu'ils animeront avec Anaïs Grangerac. Émission qui verra deux stars de Koh-Lanta tenter leur chance : Yassine et Dylan !