Laurence Boccolini reprend Le Grand Concours : Ce que Carole Rousseau lui a dit

C'est le Jour J pour Laurence Boccolini ! Ce samedi 22 septembre 2018, l'animatrice de 55 ans présente pour la première fois Le Grand Concours des animateurs sur TF1 dès 21h. Elle prend ainsi la place de Carole Rousseau, qui a décidé de quitter la première chaîne française pour C8 le 24 juillet dernier après près de vingt ans de bons et loyaux services. Véritable challenge pour Laurence Boccolini, cette dernière a révélé ce que Carole Rousseau lui a dit avant le tournage de l'émission.

C'est lors d'un entretien avec nos confrères de Télé Loisirs que Laurence Boccolini a dévoilé son petit échange avec Carole Rousseau. "Elle m'a envoyé un gentil petit mot pour me souhaiter bonne chance et me dire qu'elle était ravie que je reprenne l'émission. Et comme j'aime beaucoup Carole Rousseau, ça m'a fait super plaisir", a-t-elle déclaré avec enthousiasme.

Bien qu'elle soit heureuse de reprendre la relève, Laurent Boccolini n'a pas échappé au stress : "J'avais un trac monstrueux mais je n'ai jamais autant ri sur un plateau ! J'espère que les téléspectateurs me trouveront aussi sympathique que Carole Rousseau. Je croise les doigts." Mais fort heureusement, le tournage s'est très bien passé pour la maman de Willow (4 ans). "Entre les animateurs qui trichent et ceux qui changent de pupitre, c'était vraiment la cour de maternelle. Heureusement, ils ont tous été hyper-bienveillants avec moi", a-t-elle conclu.

Une interview à retrouver dans son intégralité sur le site de Télé Loisirs.