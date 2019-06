Laurence Boccolini rétablie : nouveau tournage après son hospitalisation

Laurence Boccolini est semble-t-il sortie d'affaire. En story Instagram, l'animatrice de TF1 de 56 ans a fait savoir à ses abonnés qu'elle avait repris le chemin des tournages, le 19 juin 2019.

Elle a en effet mis en boîte un nouveau numéro du Grand Concours des animateurs, qui sera à l'antenne sur la première chaîne le 22 juin 2019, à partir de 21h. On retrouvera le tenant du titre Christophe Beaugrand face à Thierry Beccaro, Samuel Étienne, Sébastien Folin, Julien Lepers, Laurie Cholewa, Sandy Héribert, Hervé Mathoux, Nelson Monfort, Laurent Mariotte, Juan Arbelaez, Wendy Bouchard, Bénédicte Le Chatelier, Sandrine Corman, Valérie Damidot, Olivier Delacroix, Karine Ferri, Elsa Fayer, Alex Goude, Bruno Guillon, Iris Mittenaere, Laurent Maistret, Marie-Ange Nardi et Sylvie Tellier.

Pour rappel, le 15 mai dernier, la présentatrice avait annoncé qu'elle était hospitalisée, sans toutefois dévoiler pourquoi. Mais, après avoir découvert une rumeur disant qu'elle avait été victime d'un malaise cardiaque, Laurence Boccolini a fait une mise au point sur Instagram. Elle a révélé que c'était à cause d'une infection mal soignée durant le tournage de Je suis une célébrité, sortez-moi de là, en Afrique du Sud, qu'elle était allée à l'hôpital.

"Oui j'ai été hospitalisée, oui c'était grave, et j'ai failli voir le fameux tunnel avec la lumière au bout comme dans Poltergeist (...). J'essaie avec le plus grand mal et le plus de force possible de sortir d'une infection mal soignée lors de mon tournage en Afrique du Sud [pour Je suis une célébrité, sortez-moi de là, NDLR] et qui a salement dégénéré une fois de retour à Paris. (...) Les gens qui m'aiment n'en demandent pas autant. Les gens qui me respectent respectent aussi ce que j'ai envie ou pas de dévoiler", avait-elle écrit.