Laurence Boccolini : Retour "spectaculaire" sur TF1 avec Christophe Beaugrand !

TF1 prépare activement sa rentrée. Tout en organisant l'arrivée du concours de trampoline Big Bounce Battle en France pour la rentrée, la Une aurait trouvé un duo d'animateurs pour le présenter. Selon le site Puremedias, c'estLaurence Boccolini et Christophe Beaugrand qui ont été choisis pour relever ce défi.

Big Bounce Battle est un jeu produit par EndemolShine. Le but est de franchir une série d'obstacles à l'aide de trampolines. "C'est un format très distrayant, spectaculaire et drôle. Il s'inscrit bien dans la dynamique de ce que j'appelle "les jeux de plateformes" que nous avons créée avec "Ninja Warrior". C'est un pari qu'on prend avec beaucoup de gourmandise", a annoncé Ara Aprikian, le directeur des programmes de TF1, à Puremedias.

Une bonne nouvelle pour Laurence Boccolini, qui regrettait que la première chaîne de France n'ait plus de projets à lui proposer. "C'est comme si j'étais dans un mariage où mon mari ne serait pas rentré dîner depuis des mois. Depuis octobre 2016 et la dernière session de tournage de Money Drop, les dirigeants de TF1 ne m'ont quasiment plus donné signe de vie. Je me dis qu'il y a un gros problème de couple !", avait-t-elle confié lors d'une interview pour Télé-Loisirs. Ara Aprikian avait alors répliqué en affirmant que TF1 serait "très heureux qu'elle accepte de nouveaux projets pour la rentrée". Il semblerait que ce soit chose faite.

De son côté, Christophe Beaugrand ne connaît pas ce problème. Depuis la fin de Secret Story, le présentateur télé a facilement rebondi puisqu'il sera aux commandes du nouveau programme de TFX La Villa des coeurs brisés, la bataille des couples, dès le 16 juillet prochain, mais aussi de Ninja Warrior, le parcours des héros, qu'il co-présentera avec Denis Brogniart et Iris Mittenaere.