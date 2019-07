Laurence Boccolini : Sa belle déclaration d'amour à sa fille Willow

Laurence Boccolini (56 ans) est maman d'une petite fille née en 2013. Le 6 juillet 2019, elle partageait une photo rare de Willow accompagnée d'une amie, écrivant en légende : "Bonheur amour plus fort que tout... Beauté absolue de l'amitié (même vue de dos). Princesses de 5 ans qui s'aiment et se tiennent la main. Mon coeur ne bat que pour toi. Et rien ne compte plus que ton sourire. Toi d'abord pour toujours j'avais envie de partager un peu de ce moment avec vous tous qui êtes si bienveillants à mon égard. Je vous souhaite à vous aussi autant d'amour dans vos vies. La vie est belle."

Willow, l'enfant "miracle"

Une belle déclaration pour son enfant "miracle". En effet, l'animatrice du Grand concours des animateurs avait révélé son infertilité en 2008 dans son livre Puisque les cigognes ont perdu mon adresse. Après de nombreuses tentatives de fécondations in vitro (FIV), l'animatrice de Money Drop commençait à perdre espoir. Mais en 2013, Laurence révélait son bonheur sur son compte Twitter : son bébé était enfin arrivé ! Mariée à Mickaël Fakaïlo (37 ans), le couple savoure depuis la joie d'être parents.

Déterminée à profiter de chaque instant avec sa fille, Laurence a confié au magazine TV Grandes Chaînes : "Je suis fusionnelle. Dès que je ne vois pas ma fille, je la guette. (...) Je la trouve la plus belle, la plus géniale. Je n'ai pas raté ses premiers pas, ni la première fois où elle a dit 'maman'."

Un moment de pur bonheur pour l'animatrice qui a souffert d'une grave infection au mois de mai, tombée malade après son retour d'Afrique du Sud où elle a participé à l'émission Je suis une célébrité... Sortez moi de là !.