Laurence Boccolini, sa fille blessée par TPMP : L'animatrice monte au créneau

Lundi 29 octobre 2018, Laurence Boccolini partageait une triste nouvelle à ses abonnés sur Instagram. La mort de son chat Emilio, âgé de 13 ans. "Emilio 13 ans est parti rejoindre Beyonce et vulcain au paradis des 'chats fabuleux' hier soir. Il a attendu notre retour pour se laisser glisser. C'est une grande tristesse de perdre un compagnon de 13 ans", avait-elle notamment écrit. Un message qui a été évoqué dans Touche pas à mon poste (C8) mardi 30 octobre. Et la séquence n'a pas été appréciée par l'animatrice de 55 ans.

Les chroniqueurs n'ont pu s'empêcher de rire à cause du titre de la séquence : "Laurence Boccolini et Karine Le Marchand ont perdu leur chatte." Manque de chance Willow, la fille de Laurence Boccolini, est tombée sur l'émission au même moment et n'a pas compris pourquoi la mort de son chat avait provoqué l'hilarité générale sur le plateau de l'émission comme l'a expliqué l'épouse de Mickaël Fakaïlo à travers un long message.

"Merci à cette émission de m'avoir fait inventer un bobard pas possible à ma fille de 5 ans comme quoi c'était pas de la mort de son chat que des gens rigolaient du tout du tout et qu'au contraire ils disaient qu'ils étaient aussi très tristes... Elle m'a regardé comme si je la prenais pour une quiche", a écrit Laurence Boccolini dans un premier temps.

Elle a ensuite assuré que si elle était en mesure "encaisser depuis des années", il ne fallait pas que l'équipe de TPMP oublie que des enfants pouvaient regarder le programme : "Sachez aussi que des enfants vous regardent et comprennent quand vous foutez de la gueule du chagrin de leur maman et du sien... Surtout du SIEN ! Juste comme ça les gars... Moi je m'en fous mais soyez vigilants. C'est peut être que de la télé, comme vous dites, mais à 5 ans, c'est un concept qui vous échappe... Je n'ai qu'à m'en prendre à moi-même pour avoir partagé ce post sur Instagram ! Bien compris !"

En conclusion, l'animatrice du Grand concours des animateurs a rappelé que son chat était un mâle, donc pas une "chatte" comme l'indiquait le sujet de Touche pas à mon poste : "Tous les plus grands journalistes font des erreurs... (je pose ça là). Continuez à vous amuser et sans rancune. Pas mon genre et plus le temps."