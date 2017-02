Laurence Boccolini, ses débuts difficiles : "On m'insultait, on me frappait"

Money Drop, Les Cerveaux et Le Grand Blind Test... Laurence Boccolini est une des animatrices phares de TF1. Mais, tout n'a pas été simple au départ, comme elle l'a confié à Thierry Ardisson dans Salut les Terriens ! (sur C8), le 11 février 2017.

En 2001, l'animatrice se fait connaître du grand public avec la présentation du Maillon Faible, un jeu pour lequel elle est entrée dans la peau d'une animatrice insensible. Sa performance est brillante : certains téléspectateurs, convaincus par la froideur de Laurence Boccolini en plateau, s'en sont pris à elle. "On m'insultait dans la rue, on me frappait. C'était une bonne période !", a ironisé la maman de Willow (3 ans).

"J'ai eu des agressions physiques assez particulières. (...) TF1 n'avait pas du tout prévu la réaction des gens qui prenaient au premier degré mon rôle. Je continuais à faire mes courses normalement, les gens s'approchaient de moi et m'insultaient. C'était particulier comme période", a-t-elle poursuivi face à une assemblée étonnée. Pire, des téléspectateurs s'en sont même pris à sa maison : "On me cassait mon portail, mes fenêtres."

Heureusement, tout s'est rapidement arrangé. Laurence Boccolini a présenté le programme jusqu'en 2007 et est devenue depuis une des animatrices préférées des Français. Ouf !