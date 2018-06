Laurence Boccolini : Son hommage poignant à son regretté père

"Tu étais la seule vraie personne qui était fière de moi quoique je fasse et tu ne me jugeais jamais. J'ai tes qualités et tes défauts paraît-il ... J'aurais aimé avoir la grande qualité qui te caractérisait : tu aimais les gens tels qu'ils étaient, quelque soit leur race, leur couleur , leur religion ...Tu aimais profondément les êtres humains tout simplement. (...) Je n'ai jamais su si tu avais été vraiment heureux et je m'en veux encore aujourd'hui de n'avoir jamais osé te poser la question !", a-t-elle déclaré.

Laurence Boccolini a mentionné sa fille Willow (4 ans) : "Tout ce que j'ai de toi est la petite médaille que tu portais autour du cou et que maman m'avait donné. Je porte tes souvenirs et ton amour et Willow sait que tu es quelque part où l'on ne souffre plus. Elle attrape ta photo sur ma table de nuit et dit 'c'est mon papy'... Tu en aurais été fou. Je te connais. Elle aurait été dingue de toi."

Laurence Boccolini a remercié son père d'avoir été "doux, attentionné, gentil et rassurant". "Nous serons toujours ensemble à l'aube près du canal de ouistreham , toi en train de râler parcque tes cannes à pêche pro ne bougent pas d'un cm et moi en train d'attraper des bars énormes avec ma canne à pêche d'enfant. Bonne Fête papa", a-t-elle conclu.