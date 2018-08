Laurence Boccolini sur Europe 1 : "Sa joie immense" de retrouver ses fans

Laurence Boccolini a enfin retrouvé le sourire. Après avoir vécu cet été un épisode douloureux à cause de sa polyarthrite rhumatoïde, une maladie inflammatoire sévère qui touche les articulations, l'ancienne animatrice du Maillon Faible est apparue rayonnante sur les réseaux sociaux mardi 21 août 2018.

En effet, l'animatrice de 55 ans a de quoi être heureuse puisqu'elle sera de retour sur les antennes de la radio Europe 1 dès lundi 27 août prochain. Une nouvelle qui l'enchante comme en témoigne sa dernière publication sur Instagram, dans laquelle elle se montre impatiente de retrouver ses fans fidèles : "Terminer ses vacances avec le sourire car je sais que dès lundi je VOUS retrouve sur Europe 1 de 16h à 18h ! Tellement heureuse de revenir dans cette maison mythique !!! Et la joie immense de pouvoir passer deux heures avec vous, pouvoir vous parler, vous écouter et rire avec vous ...", commence-t-elle a écrire.

Malgré son expérience à la radio, Laurence Boccolini admet être toujours autant stressée de reprendre les commandes d'une nouvelle émission. Heureusement, elle peut compter sur le soutien de ses abonnés : "Un rendez-vous qui m'émeut et bien sûr le trac ! (c'est comme le vélo la radio ? ça ne s'oublie pas ?). Merci pour tous vos messages d'encouragement et croyez-le ils me font tellement de bien ! Boc' is back. Et j'ai rendez-vous avec vous dès lundi ... À très vite ! LIVE , LOVE, LAUGH ! 30 ans de radio derrière moi et j'espère encore d'autres a venir !"

La maman de Willow (4 ans) n'a plus officié à la radio depuis près de sept ans maintenant, et le jeu Carré Magique. A la télévision, elle sera également de retour sur TF1 et prendra les rênes du Grand concours des animateurs, anciennement porté par Carole Rousseau. Une nouvelle année qui commence bien pour celle qui se sentait mise à l'écart par la première chaîne de France il y a encore quelques temps.