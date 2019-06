Laurence Ferrari : Complice avec son fils et son mari Renaud à Roland-Garros

Malgré un thermomètre affichant plus de 30 degrés, il y avait foule dans les gradins de Roland-Garros dimanche 2 juin. On a ainsi pu voir la journaliste et présentatrice télé Laurence Ferrari, venue assister à quelques matchs avec son mari, le musicien Renaud Capuçon, et leur fils.

La jolie blonde de 52 ans, habituée du célèbre tournoi parisien, était donc une nouvelle fois au rendez-vous. Se protégeant du soleil sous un chapeau et des lunettes noires, Laurence Ferrari a aussi fait attention ce que son fils Elliott, 8 ans, ne soit pas victime d'une insolation. La présentatrice de l'émission politique Punchline (CNews) était aussi accompagnée du père de son garçon, son mari le violoniste de 43 ans Renaud Capuçon. Pour rappel, la journaliste est également la maman de Baptiste (25 ans) et Laëtitia (23 ans), nés de sa précédente union avec Thomas Hugues.

Le premier week-end de compétition à Roland-Garros a vu s'affronter des stars du tennis à l'occasion des 8e de finale. Ainsi, sur le court Philippe-Chatrier, Rafael Nadal l'a emporté facilement contre Juan Ignacio Londero alors que Roger Federer n'a fait qu'une bouchée de Leonardo Mayer. Non loin de là, sur le court Suzanne-Lenglen, le populaire Stanislas Wawrinka a remporté la partie après avoir bataillé contre Stéfanos Tsitsipás mais c'est surtout un autre match qui a fait vibrer le public français... Benoît Paire affrontait Kei Nishikori et si les spectateurs ont cru jusqu'au bout qu'il pourrait renverser la vapeur, il s'est malheureusement incliné, terminant son match le lendemain à cause d'une interruption liée à la fin de journée.

Ce lundi 3 juin, la France ne peut donc plus compter que sur Gaël Monfils pour porter haut le drapeau tricolore. Le joueur affronte en huitième de finale Dominic Thiem, numéro 4 mondial...

Thomas Montet