Laurence Fishburne (Matrix) séparé de Gina Torres après 15 ans de mariage

Rupture discrète à Hollywood. Comme le rapporte le site Page Six, Laurence Fishburne s'est séparé de l'actrice Gina Torres après quinze années de mariage.

La comédienne de 48 ans, qui est connue pour avoir joué dans la série Suits et plus récemment dans Westworld, a été photographiée la semaine dernière en train d'embrasser un autre homme dans les rues de Los Angeles après avoir déjeuné en sa compagnie au restaurant Sweet Butter. Depuis quelques mois, elle ne portait d'ailleurs plus son alliance.

Laurence Fishburne (56 ans) et Gina Torres s'étaient rencontrés en 2001 sur le tournage du film Matrix Reloaded et s'étaient unis un an plus tard lors d'une cérémonie célébrée à New York. Entre 2013 et 2015, ils avaient de nouveau été réunis à l'écran en interprétant un couple marié dans la série Hannibal. De leur histoire d'amour est née une fille, Delilah, aujourd'hui âgée de 16 ans.

L'ultime apparition officielle du couple remonte au mois de décembre 2015, lorsqu'il s'était rendu à un gala organisé à Washington. Mais c'est en juillet 2016 que Laurence Fishburne et Gina Torres ont été photographiés pour la dernière fois ensemble dans les rues de Toronto. Peu de temps après, au mois de septembre, l'actrice avait annoncé au New York Times qu'elle avait décidé de quitter la série Suits après six années afin de "ménager [sa] vie privée". Si son mariage n'a pas pu être sauvé, elle semble à nouveau très épanouie...