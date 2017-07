Laurence Haïm quitte En Marche !: "La gouvernance est une autre étape, sans moi"

Contactée par nos confrères du HuffPost, elle s'est exprimée sur sa décision. "Il y a eu le temps de la campagne, ce fut une aventure fabuleuse. Vient maintenant le temps de la gouvernance. C'est une autre étape, sans moi", a alors confié Laurence Haïm.

A l'époque de son ralliement au candidat Emmanuel Macron, l'ancienne correspondante d'iTélé à la Maison Blanche s'était expliquée sur ce challenge au micro de BFMTV. "C'est un choix que j'ai fait, je n'ai aucun regret de ne pas être à Washington en ce moment", avait-elle alors déclaré. Et de se livrer un peu plus sur son soutien à l'actuel président de la République : "Je pense que dans le monde actuel, dans lequel on est, on a besoin de changement, de renouveau, de quelqu'un de jeune, qui n'est pas un politique et j'ai vraiment envie d'accompagner Emmanuel Macron dans cette aventure." Dans la foulée, Laurence Haïm avait même comparé l'époux de Brigitte Macron à Barack Obama, dont elle a suivi les deux campagnes.