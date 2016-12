Laurence Parisot : "J'ai failli me tuer il n'y a pas longtemps"

Laurence Parisot a tenu les rênes du Medef pendant huit ans et elle est restée encore plus longtemps à la tête de l'institut de sondage IFOP. Aussi n'est-il pas surprenant d'apprendre que cette femme téméraire et engagée aime les sensations fortes.

Ce que l'on ignorait en revanche, c'est qu'elle n'est pas passée loin du drame un jour où elle s'est essayée au kite-surf ! Lors d'une récente interview pour le magazine VSD, l'ex-patronne des patrons s'est souvenue de ce jour où elle a frôlé la mort.

"Les sports de glisse procurent des sensations grisantes. Le kite combine l'air et l'eau, c'est magique. Cela dit, j'ai failli me tuer et il n'y a pas longtemps. Il y avait un vent très puissant qui m'a tirée vers une barrière de rochers, et il y a eu un petit miracle, le vent est reparti de plus belle et j'ai pu sauter de l'autre côté des rochers. Quand on prend des risques, il faut bien les mesurer. C'est une bonne leçon", a-t-elle confié.

Au cours de l'entretien, réalisé par l'écrivain Philippe Besson, Laurence Parisot a évoqué ses projets d'avenir. Si elle n'a pas l'intention d'étaler sa vie privée au grand jour comme bon nombre de ses camarades – Laurence a notamment fait écho à l'émission Ambition intime présentée par Karine Le Marchand –, elle souhaite mettre son expérience au profit de la société.

"J'aurai une vie publique, un engagement d'ordre politique. Je ne serai pas une commentatrice", a-t-elle assuré sans pour autant préciser le poste qu'elle souhaiterait occuper. Forte de son expérience et très pugnace, il n'y a sans doute pas grand-chose qu'elle ne puisse obtenir.

Coline Chavaroche