Laurent Baffie : Après la polémique de la robe de Nolwenn Leroy, il récidive !

Un geste plein d'autodérision qui a beaucoup amusé ses followers sur le site de micro-bloguing. "T'es un génie", "On t'aime lolo, ne change surtout pas", "Tu es magique tu me tues de rire", "On a besoin de gens comme toi, continue", peut-on lire.

Pour rappel, après la polémique, Laurent Baffie avait fait son mea culpa... à sa manière. "D'abord je voudrais m'excuser, parce que j'ai fait quelque chose de pas bien. J'ai touché à la jupe d'une fille, ce n'est pas bien. Je l'ai expliqué à mes enfants et je l'ai fait quand même. Du coup j'ai consulté et le psy m'a conseillé ce petit vêtement mi-saison qui va m'empêcher de faire pas mal de conneries", lançait-il sur le plateau de SLT. De son côté, Nolwenn Leroy avait assuré ne pas s'être sentie "agressée" par son "ami", qu'elle connaît depuis quinze ans et qui a "toujours été bienveillant et respectueux" avec elle.