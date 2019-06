Laurent Baffie ému : les larmes aux yeux pour revoir son fils Benjamin

Le 15 juin 2019, C8 a consacré une soirée spéciale à Thierry Ardisson pour sa grande dernière. Comme l'animateur de 70 ans l'a annoncé il y a quelques semaines, il quitte la chaîne et laissera place à de nouveaux concepts dès cet été.Laurent Baffie, chroniqueur mythique Thierry Ardisson, a ainsi pu redécouvrir en images son fils Benjamin. Ce dernier était venu le 6 avril 2019 dans Coucou les Martiens !, pour la promotion du film Versus. Laurent Baffie a ainsi revu son fils descendre les marches pour rejoindre le plateau et a revécu la même émotion que deux mois en arrière.

Le chroniqueur et humoriste de 61 ans est alors resté sans voix, un petit sourire ancré sur son visage. Tom Villa, à l'origine de cette archive riche en émotions, a replacé le public dans le contexte : "Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est Benjamin le fils de Laurent Baffie." Thierry Ardisson a alors rajouté "Qui est formidable (...) Ah Benjamin c'est une star, il est venu une ou deux fois déjà, tout le monde m'en a parlé. Là j'ai rendez-vous avec lui la semaine prochaine... Je pense à la relève. " Tom Villa a alors demandé à Laurent Baffie, très ému : "C'était un bon moment pour toi ?"

Touché, Laurent Baffie s'est contenté de hocher la tête sans pouvoir parler, retenant ses larmes. L'animateur d'habitude imperturbable a semblé complètement bouleversé lorsque son fils a été évoqué. Tom Villa a alors voulu savoir : "Ça va ? Tu veux qu'on fasse une petite pause ?" Regardant avec bienveillance Laurent Baffie, Thierry Ardisson a répondu à sa place et enchaîné :" Non, non, tout va bien... On va avancer..."