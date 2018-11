Laurent Baffie et la jupe de Nolwenn Leroy : Le geste surprenant de l'humoriste

Samedi 17 novembre 2018, plus d'un an après l'affaire, Nolwenn Leroy et Laurent Baffie se retrouvent à l'antenne de Salut les Terriens ! (C8). Au cours de ses retrouvailles sur le plateau de Thierry Ardisson, l'humoriste et la chanteuse sont revenus sur la polémique concernant le geste déplacé de Laurent Baffie. La star, venue promouvoir son nouvel album Folk, a eu droit à sa revanche !

Rappelons que le 23 septembre 2017, alors que Nolwenn Leroy était invitée dans Salut les Terriens ! à l'occasion de la sortie de son disque Gemme, Laurent Baffie avait créé la stupeur en mettant sa main sur la cuisse de la jolie brune et soulevant sa jupe. Un geste sexiste qui en avait indigné plus d'un. Depuis, le duo s'en amuse...

Après avoir présenté ses invités Nolwenn Leroy, Louis Bertignac et Iris Mittenaere, Thierry Ardisson s'est demandé où était passé son acolyte Laurent Baffie. C'est alors que l'humoriste de 60 ans a débarqué sur le plateau... en kilt ! "C'est Nolwenn qui m'a demandé [de venir habillé de la sorte, NDLR], je ne pouvais pas lui refuser ce petit plaisir", a-t-il lancé non sans ironie. Et d'ajouter avec l'humour qu'on lui connait : "Mais le porte-jarretelles sur les c***lles, fausse bonne idée, ça fait un mal de chien." Une nouvelle sortie qui a détendu l'atmosphère. Mais, soucieux d'éviter un dérapage, l'animateur a demandé à Laurent Baffie de ne pas recommencer. Ce à quoi la chanteuse a répondu, amusée : "Moi, j'ai droit ?"

Plus d'un an après la polémique, c'est une affaire classée. Le CSA, qui avait été saisi par les téléspectateurs, n'avait pas prononcé de sanction. Les Sages avaient alors "pris en compte, d'une part le contexte manifestement humoristique de la séquence et, d'autre part, la déclaration de l'invitée minimisant la portée de ce geste" rappelaient à l'époque nos confrères de Puremédias. De son côté, Nolwenn Leroy avait rapidement pris la parole, défendant alors son ami Laurent Baffie. "Avec mon caractère bien trempé, si je m'étais sentie agressée, je me serais défendue et je lui aurais donné un coup de coude dans la figure. Laurent a toujours été bienveillant et respectueux avec moi", avait-elle déclaré au Parisien.