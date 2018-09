Laurent Baffie et Thierry Ardisson : Leur tacle à Eric Zemmour

Thierry Ardisson présentait un nouveau numéro des Terriens du samedi le 22 septembre 2018 sur C8. Lors du talk show, l'animateur de 69 ans est bien évidemment revenu sur le violent clash entre Hapsatou Sy et Eric Zemmour. Il a pu compter sur son acolyte, Laurent Baffie, qui n'a pas hésité à tacler l'ancien polémiste d'On n'est pas couché (France 2) d'une manière hilarante.

Le 16 septembre dernier, sur le plateau des Terriens du dimanche, Éric Zemmour s'en était pris au prénom de Hapsatou Sy, jugeant qu'il n'était pas "assez français", que sa mère avait eu "tort" de l'avoir appelée ainsi et qu'elle aurait dû se prénommer "Corinne". C'est tout naturellement que Laurent Baffie a fait sa propre "enquête sur les prénoms" et n'a pas raté l'écrivain. "J'ai suivi l'émission Les Terriens du dimanche. J'ai un peu enquêté sur cette histoire de prénom et j'ai découvert en fouillant un peu sur Internet qu'Eric Zemmour ne s'appelait pas comme ça au départ, a-t-il déclaré. Eric, son prénom était Moshé, qui est un vieux prénom juif. Et il ne s'appelait pas Zemmour, il portait le nom de sa maman car à la naissance, son papa avait refusé de le reconnaître, pour des raisons qu'on peut comprendre. Et sa maman s'appelait Méchant. Quand il se présentait petit, il disait 'Bonjour, moi Moshé Méchant' [en référence au dessin animé Moi, moche et méchant, NDLR]." L'intervention du sniper de 60 ans n'a pas manqué de faire rire le public ainsi que Thierry Ardisson.

Lancé dans son sketch, Laurent Baffie a surenchéri en prenant possession d'un calendrier grégorien. "On prend un calendrier et on s'appelle, par exemple, Corinne. Mais il n'y a pas de Corinne dans le calendrier. Il y a Roseline, Martine, Jacqueline, mais il n'y a pas Corinne", a-t-il assuré. De son côté, Thierry Ardisson a affirmé qu'Eric "était un prénom allemand" face à son invité, l'auteur de bandes dessinées Joann Sfar.