Laurent Boyer amoureux : L'animateur présente sa nouvelle compagne

Il semble que ce soit déjà fini entre Laurent Boyer et Marlène, une jolie blonde avec qui l'animateur s'était affiché lors d'une soirée en avril dernier. Ce 28 novembre 2018, l'animateur télé et radio est en effet apparu à la soirée d'inauguration du marché de Noël au Jardin des Tuileries à Paris accompagné d'une autre mystérieuse jeune femme.

Non loin de Philippe Candeloro, Joyce Jonathan ou encore Nicoletta, le couple a volontiers posé bras dessus bras dessous, affichant ainsi sa complicité. L'animateur de 60 ans et sa jeune compagne ont également pu croiser Brian Joubert, Jérôme Anthony et Anthony Delon lors de cette joyeuse soirée donnant le coup d'envoi des festivités de fin d'année.

Pourvu que la nouvelle compagne de Laurent Boyer ne soit pas trop jalouse ! Après avoir vécu en couple durant trente-deux ans, l'animateur de Graine de star et la chanteuse Alice Dona sont restés très proches malgré leur rupture en 2013 : "Il n'y a pas une heure qui ne se passe sans que je pense à Laurent, avait-elle déclaré lors d'une interview l'année suivante. Je l'ai dix fois par jour au téléphone. On est toujours branchés. C'est ce qui peut devenir problématique si l'un de nous décide de refaire sa vie. Ça nous paraît impossible."