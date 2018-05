Laurent Boyer, heureux dans les bras de Marlène : Il a retrouvé l'amour !

Iconique présentateur de télévision (Graines de star, Fréquenstar, Les Moments de vérité...), Laurent Boyer s'est aujourd'hui éloigné de la petite lucarne pour profiter à plein temps de son quotidien. On a appris récemment qu'une nouvelle femme en faisait partie...

L'ex d'Alice Dona, avec qui il a passé trente-deux ans, a en effet retrouvé l'amour, à en croire Ici Paris. Le tabloïd révèle que l'animateur de 60 ans est retombé amoureux et confirme que l'heureuse élue s'appelle Marlène. Une jolie blonde dont on ne sait pas grand-chose, si ce n'est qu'ils ont posé ensemble pour la première fois lors de la soirée d'anniversaire des 50 ans de Virginie Lemessager au restaurant Le Clou de fourchette à Paris le 21 avril dernier.

Aux dernières nouvelles, Alice Dona et Laurent Boyer étaient restés très proches. Si l'infidélité de l'animateur avait été le déclencheur de leur rupture, ces deux-là devaient demeurer amis pour la vie. En 2014, la chanteuse et compositrice laissait même entendre que leur idylle n'était pas tout à fait terminée. "Aujourd'hui, nous avons trouvé un autre rythme, je vis seule à Vaison-la-Romaine deux semaines par mois, et deux autres semaines avec lui à Rueil-Malmaison, à côté de Paris. Notre vie est encore ensemble, je l'ai toujours pensé. Entre nous, c'est inévitable et indispensable. J'ai besoin de lui autant qu'il a visiblement besoin de moi. Nous avons tourné une page pour en écrire une nouvelle", avait-elle confié au magazine Nous deux.

"Il n'y a rien de rompu avec Laurent, avait également clamé la chanteuse. Trente-deux ans de vie, c'est toute une vie." Et d'ajouter ce détail qui aujourd'hui, à l'heure où son ex semble avoir retrouvé l'amour, ne passe guère inaperçu : "Il n'y a pas une heure qui ne se passe sans que je pense à Laurent. Je l'ai dix fois par jour au téléphone. On est toujours branché. C'est ce qui peut devenir problématique si l'un de nous décide de refaire sa vie. Ça nous paraît impossible."