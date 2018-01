Laurent Boyer : "J'avais le sternum éclaté, j'avais 48 trous dans la tête"

Interrogé par le magazine Voici, alors qu'il revient sur C8 avec une nouvelle émission intitulée La Bande à... (le premier numéro est consacré à Laurent Baffie ce 26 janvier), Laurent Boyer a fait un tour dans ses souvenirs pour livrer quelques confidences. Il a ainsi évoqué son accident de voiture de 2005.

Victime d'un accident de la route, l'animateur avait eu la peur de sa vie. "On rentrait du spectacle d'Éric et Ramzy, on tournait leur Fréquenstar. C'était sur l'autoroute, de nuit. Je me demande encore comment je suis sorti de cette bagnole. J'ai mis quinze minutes à me mettre debout, j'avais le sternum éclaté, j'avais 48 trous dans la tête, il pleuvait beaucoup, je perdais beaucoup de sang aussi, je ne distinguais rien", dit-il au magazine. Alors qu'il essayait de parler aux deux autres membres du véhicule, Laurent Boyer relate qu'ils ne répondaient pas. "Je pensais qu'ils étaient juste groggy, et puis j'ai compris...", se souvient-il. Dans l'accident, le chauffeur de la voiture et Dominique Pizzi, un producteur de spectacles, ont perdu la vie.

L'animateur de 60 ans estime que "depuis l'accident, [il fait] du rab". Et d'ajouter : "Sans être devenu phobique de la voiture, je déteste être assis à l'arrière. Après l'accident, j'ai donné un coup de main à la Sécurité routière. Moi, c'est ma ceinture qui m'a sauvé la vie..."

Thomas Montet

