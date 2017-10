Laurent Delahousse et les critiques : "Parfois, ça me blesse"

Tout, tout, tout, vous saurez tout sur Laurent Delahousse. Madame Figaro a rencontré le journaliste de 48 ans afin de dresser son portrait. L'occasion pour lui de rappeler qu'il a vécu une enfance heureuse à Amiens ou qu'il a rencontré sa compagne Alice Taglioni sur le plateau du JT de 20h de France 2, en 2012. Mais avant tout, c'est de son métier qu'il a parlé avec beaucoup de passion.

On a ainsi appris que même si le terrain lui manquait, il admettait être davantage "un activateur d'idées" et un "meneur d'équipes" : "Je laisse le reste aux autres." Et, même s'il estime que son métier est "le plus beau du monde", il regrette que les réseaux sociaux y aient été mêlés. Laurent Delahousse a dénoncé les dangers de ce nouvel outil de communication et regrette le manque de professionnalisme de certains de ses confrères.

Le beau blond a aussi beaucoup de mal avec les nombreuses critiques qui y pleuvent à propos de "son allure décontractée" ou de sa "diction décousue". "Parfois, ça me blesse quand c'est trop subjectif. Et ça tourne un peu en rond", a-t-il déclaré. En revanche, le présentateur, qui dit douter tout le temps et ne jamais se regarder, est attentif aux remarques de ses proches.