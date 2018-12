Laurent Delahousse explique enfin son interview décriée d'Emmanuel Macron

Le 17 décembre 2017, Laurent Delahousse interviewait le chef de l'Etat Emmanuel Macron au sein même de l'Elysée quelques mois après son élection. Une interview pour France 2 durant laquelle les deux protagonistes évoluaient à travers le palais présidentiel, mais surtout une interview qui avait été largement décriée à l'époque pour son caractère peu incisif.

Ce 30 novembre 2018, Laurent Delahousse a finalement accepté d'évoquer cette interview présidentielle lors de son passage dans C à vous sur France 5 face à Anne-Elisabeth lemoine. Le journaliste de 49 ans s'est alors justifié : "Règle n°1, ne jamais interviewer un président de la République quand ça fait moins de cent jours qu'il est président. Parce que le fond n'est pas encore là. Aujourd'hui, l'interview serait forcément différente. Il venait d'arriver, il marchait sur l'eau."

Dans la foulée, la star de l'information du service public a également révélé que, sur la forme, il n'avait pas du tout été aidé par sa chaîne lors de la diffusion de cette entrevue... qui devait à la base ne parler que d'écologie. En effet, au lieu de figurer dans le magazine 19h, le dimanche comme prévu, elle avait été diffusée en intégralité à 20h. "Cette interview, elle devait faire 12/13 minutes. Elle devait se réaliser à 10h du matin. Le président de la République était légèrement en retard, c'est des choses qui arrivent, il est arrivé à 23 heures. De 10h à 23h vous écrivez quelques questions quand même (...) Finalement, on a fait cette interview pour 19h, et non pas en 10/12 minutes qui devaient s'insérer dans un documentaire sur l'écologie, mais en 45."

Et Laurent Delahousse de s'agacer légèrement : "C'est comme si on avait diffusé les rushs d'une interview ! Je pense qu'elle aurait pu être diffusée autrement."

