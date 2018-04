Laurent Delahousse pas reconduit à la rentrée: Son émission de France 2 s'arrête

Déjà aux commandes d'Un jour, un destin et des JT du week-end sur France 2, Laurent Delahousse a tenté un pari risqué. En septembre dernier, il lançait 19h, le dimanche sur la même chaîne. L'émission promettait reportages, interviews, chroniques évoquant l'actualité et la culture, le tout pendant deux heures de direct. Après plus de six mois à l'antenne, France 2 a pris la décision d'arrêter le programme comme l'indique la rédaction de Télé Star. Information confirmée par ailleurs par Puremédias.com.

En effet, d'après nos confrères de Télé Star, 19h, le dimanche ne sera pas reconduit à la rentrée prochaine, faute d'audience. L'émission n'a ainsi dépassé la barre des 10% de part de marché qu'à deux reprises depuis son lancement, et ce malgré les interviews de Stromae, Bernard Tapie ou encore Sylvie Vartan.

"Le magazine n'était pas assez produit. On n'avait sans doute pas les moyens en interne pour contrer la concurrence déjà installée depuis longtemps", lance alors une source chez France Télévisions, faisant référence à Sept à huit (TF1), au 19/20h (France 3 ) et à 66 Minutes (M6). De son côté, Laurent Delahousse ressentirait un "énorme gâchis".

L'émission 19h, le dimanche sera toutefois diffusée jusqu'à l'été et sera interrompue durant les retransmissions du tournoi de Roland Garros.