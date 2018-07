Laurent Delahousse, "pas un mec bien" : Michel Drucker balance sur ses "menaces"

Le torchon brûle entre Michel Drucker et Laurent Delahousse. Lors de précédentes interviews, l'animateur emblématique de France 2 n'a pas hésité à lancer quelques piques à son confrère après qu'il a repris la case de 19h avec son émission 19h le dimanche. De l'humour a-t-il assuré lors de son long entretien avec Le Parisien de ce jeudi 5 juillet 2018. Mais il a de nouveau évoqué le présentateur et cette fois, il ne l'a vraiment pas épargné !

Dans un premier temps, Michel Drucker a rappelé qu'il ferait son retour sur France 2 à la saison prochaine avec Vivement dimanche, de 14h à 16h (une émission qui avait été arrêtée il y a deux ans). Il n'y croyait pas pourtant. La raison ? Il avait le sentiment que la direction souhaitait le pousser vers la sortie : "Il y a encore un mois, je voulais quitter France 2. Ça faisait deux ans que je ne me sentais plus à l'aise. (...) Ça m'a perturbé qu'on me change souvent de case. Je me suis demandé si je n'avait pas dépassé la date de péremption et je commençais à perdre l'envie."

Voir partir des piliers de la télévision comme Claire Chazal, Patrick Poivre d'Arvor (TF1) ou Julien Lepers (France 3) a également accentué ses angoisses. Tout comme l'arrivée de Laurent Delahousse à la case de 19h cette saison, un horaire qu'il occupait depuis près de vingt ans : "Je me suis dit : 'Ok, ils veulent quelqu'un de plus jeune, de plus beau, de plus blond qui va séduire plus de ménagères. On n'ose pas me faire comprendre que je suis devenu has been.' (...) J'avais prévu de dire sobrement aux gens : 'Bonnes vacances à tous, merci pour tout.'" Mais Takis Candilis (le numéro 2 de France Télévisions) l'a convaincu qu'il avait encore sa place.

Il pourra donc continuer à divertir les téléspectateurs chaque dimanche. Et n'espérez pas voir un jour Laurent Delahousse dans son émission en tant qu'invité ou chroniqueur, Michel Drucker a clairement fait savoir qu'il ne l'appréciait pas : "De toute ma vie, je n'ai jamais critiqué un confrère, j'ai été d'une loyauté et d'une fidélité indéfectible au Service public. Mais là, c'en est trop. Parce que Laurent Delahousse n'est pas un mec bien. Il a demandé ma place pendant près de dix ans. Chaque saison, il menaçait la direction de partir s'il n'avait pas le 19h alors que j'étais une locomotive pour son journal. Au départ, je ne le croyais pas. Jusqu'au jour où il l'a dit ouvertement. Ça m'a peiné. J'ai trouvé ça surréaliste. Il a été d'une inélégance incroyable. C'est même le ballon d'or de la discipline."

À l'entendre, cette analyse est partagée par plusieurs employés de France Télé : "En interne, je ne suis pas le seul à le penser. À l'époque, je lui ai écrit. Il a essayé de me faire croire qu'il était la courtoisie incarnée. Je n'ai aucune rancune, mais j'ai de la mémoire."