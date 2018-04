Laurent Delahousse se lâche en direct avec Maître Gims : Séquence culte !

Maître Gims s'est tout de suite emparé de la première place des charts avec la sortie de son nouvel album Ceinture noire sur lequel figure son inattendu duo avec Vianney La même. C'est dans le cadre de la promotion de ce disque composé de quarante titres que le chanteur de 31 ans était l'invité de Laurent Delahousse sur France 2 le 1er avril 2018 pour son émission 20h30, le dimanche. Si Maîtres Gims a débuté son interview en solo, Vianney l'a rejoint par la suite. Les deux artistes ont interprété en live leur duo.

Une fois leur prestation quasi achevée, Laurent Delahousse s'est rapproché d'eux pour lancer la suite de la soirée, et notamment la diffusion de l'incontournable Papy fait de la résistance et rappeler les actualités respectives de deux artistes. L'animateur de 48 ans a alors tenté de faire porter des lunettes de soleil à Vianney qui lui a alors répliqué : "C'est à vous de les porter Laurent !". Piégé, le compagnon d'Alice Taglioni n'a alors eu d'autre choix que de s'exécuter. C'est comme ça que Laurent Delahousse s'est retrouvé avec des lunettes de soleil façon Maître Gims en direct sur France 2, le chanteur allant encore un peu plus loin en réalisant un selfie. Une photo à trois que la star du JT de France 2 a bien volontiers accepté, offrant l'un de ces sourires qui charment tant les télespectateurs. La séquence est culte, tout autant que le selfie partagé par la suite par Maître Gims sur Twitter.

Côté audiences, la 20 heures de France 2 a rassemblé 4,05 millions de télespectateurs (20,7%).