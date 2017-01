Laurent Delahousse : Son incroyable salaire renégocié à la baisse

230 000 euros. Voilà le salaire annuel brut de Laurent Delahousse. Comme l'a révélé BFM Business le journaliste de 47 ans aurait touché deux salaires. Le premier remis par France Télévisions et le second par la société de production Magnéto Presse (Un jour un destin). Mais tout ça, c'est du passé puisque ses revenus auraient été revus à la baisse. Explications...

Comme l'expliquent nos confrères, à France Télévisions, les salariés peuvent cumuler des salaires lorsqu'ils présentent des émissions produites en interne et d'autres produites en externe. Et, selon un rapport de la Cour des comptes, deux rédacteurs en chef hors grille au sein de la direction de l'information étaient concernés. Si l'organisme n'a pas dévoilé leur identité, BFM Business a révélé qu'il s'agirait, notamment, du présentateur du JT de France 2. Celui-ci a touché "un salaire annuel brut de plus de 230 000 euros, qui se cumule avec des contrats de pigiste passés avec France Télévisions (21 en 2014) et une rétribution par une société de production privée".

Selon nos confrères, le journaliste est donc l'un des salariés les mieux payés de France Télévisions et ils rappellent que le PDG Delphine Ernotte émarge à 322 000 euros bruts par an, plus un bonus pouvant atteindre 78 000 euros.

Ce contrat, datant de 2006, année du recrutement de Laurent Delahousse qui venait de quitter M6, a donc été depuis revu à la baisse. "Ces pratiques contractuelles très exceptionnelles de cumul de rémunération ont été révisées et stoppées depuis maintenant deux ans. (...) Désormais, l'ensemble de la rémunération (rédaction, présentation, animation...) est directement et exclusivement pris en charge par France Télévisions. Les contrats de ces journalistes ont été aménagés en conséquence", a déclaré le groupe.