Laurent Gerra dézingue les footballeurs, "pas toujours futés"

Laurent Gerra va quasiment conclure l'année 2018 sur scène puisqu'il est en tournée jusqu'au 19 décembre prochain, à Lyon, avec son fameux spectacle Sans modération. Pour le mensuel spécial Noël de VSD, dont il fait la couverture, le célèbre humoriste de 50 ans revient sur cette année presque terminée et les moments qui l'ont marqué.

Si, pour beaucoup de Français, 2018 restera synonyme de succès sportif avec la victoire des Bleus en Russie, ce n'est pas le cas pour Laurent Gerra qui a largement préféré regarder un western plutôt que la finale qui s'est jouée le 15 juillet 2018 à Moscou. Son avis sur le monde du ballon rond est on ne peut plus tranché : "Je n'aime pas le football et ce que cela draine, des supporters bariolés qui hurlent, vomissent dans les caniveaux et klaxonnent toute la nuit."

Laurent Gerra n'est guère plus tendre avec les footballeurs qui "se foutent sur la gueule et, quand ils gagnent, ils paradent sur les Champs-Elysées." L'humoriste voit dans ce sport "la sacralisation de jeunes gens, pas toujours futés, qui font des trucs avec leurs pieds que je suis évidemment incapable de reproduire, mais qui tapent seulement dans un ballon." Aucune raison pour lui de faire des joueurs de Didier Deschamps, et les autres, "des dieux vivants." Un seul Bleu est épargné dans cette critique particulièrement acerbe, le jeune prodige Kylian Mbappé, qui "a l'air plus éveillé que les autres." Laurent Gerra voit même en la star du PSG une ressemblance avec un certain Henri Salvador.

Se fichant de paraître "un peu vieux con", le chroniqueur de RTL attaque aussi frontalement les réseaux sociaux qu'il appelle : "Les réseaux des cas sociaux."

Rassurez-vous, Laurent Gerra n'est pas que négatif dans son interview pour VSD et se montre bien moins dur avec Nicolas Hulot (l'ancien ministre de la Transition écologique et solidaire) et Gérard Collomb (ancien ministre de l'Intérieur), qui ont tous deux marqué 2018 avec leurs démissions.

